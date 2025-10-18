Venti Paesi UE spingono per rimpatri in Afghanistan Roma tra i firmatari
Venti governi europei sollecitano Bruxelles a imprimere una svolta sulle espulsioni verso Afghanistan, inserendo anche l’ipotesi dei rimpatri forzati per chi rappresenta una minaccia alla sicurezza. Nel gruppo figurano Germania, Belgio e Italia. Sullo sfondo pesano gli avvertimenti delle Nazioni Unite sulla pericolosità dei ritorni sotto il controllo dei Talebani. Una richiesta corale: chi ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Venti Paesi europei stanno facendo pressione sulla Commissione Ue affinché inizi a rimpatriare gli afghani residenti illegalmente in Europa, sia volontariamente che con la forza. Compreso negoziare con i talebani ? https://l.euronews.com/TTUQ - X Vai su X
I venti di guerra che soffiano sull'Europa ci spingono ad archiviare i sogni di pace e a monitorare le realtà della difesa, la tecnologia impiegata e le strategie utilizzate dai vari Paesi e dai rispettivi eserciti. È sempre in prima linea Enrico Verga, giornalista ed esp - facebook.com Vai su Facebook
"Accelerare rimpatri in Afghanistan", la richiesta di 20 Paesi all'Ue: c'è anche l'Italia - Venti Paesi europei, in testa Germania e Belgio ma anche Italia, hanno chiesto all'Ue di accelerare le procedure di espulsione dei cittadini afghani senza permesso di soggiorno, nonostante gli ... Si legge su msn.com
Cop30, neanche 16.500 decessi per il caldo estremo spingono l'Europa a osare contro il global warming - Il disaccordo riguarda soprattutto l'entità del taglio – in gergo, mitigazione – e la velocità della transizione verso un'economia a emissioni nette zero. Come scrive wired.it