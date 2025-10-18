Omicidio a Perugia. Un giovane poco più che ventenne è stato accoltellato alla gola in uno dei parcheggi dell’Università umbra, quello della facoltà di Matematica. L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato mattina, attorno alle 4: secondo una prima ricostruzione il delitto non è legato al mondo universitario, né a quello della droga. L’ipotesi è che l’aggressione sia scaturita da una lite tra due gruppi di giovani, poi degenerata. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti. La vittima sarebbe un giovane di nazionalità italiana, di seconda generazione, proveniente dalla zona di Fabriano, nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ventenne ucciso nel parcheggio dell’Università di Perugia: accoltellato alla gola