Ventenne ucciso nel parcheggio dell’Università di Perugia | accoltellato alla gola

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio a Perugia. Un giovane poco più che ventenne è stato accoltellato alla gola in uno dei parcheggi dellUniversità umbra, quello della facoltà di Matematica. L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato mattina, attorno alle 4: secondo una prima ricostruzione il delitto non è legato al mondo universitario, né a quello della droga. L’ipotesi è che l’aggressione sia scaturita da una lite tra due gruppi di giovani, poi degenerata. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti. La vittima sarebbe un giovane di nazionalità italiana, di seconda generazione, proveniente dalla zona di Fabriano, nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ventenne ucciso nel parcheggio dell8217universit224 di perugia accoltellato alla gola

© Ilfattoquotidiano.it - Ventenne ucciso nel parcheggio dell’Università di Perugia: accoltellato alla gola

Approfondisci con queste news

ventenne ucciso parcheggio dell8217universit224Ventenne ucciso nel parcheggio dell’Università di Perugia: accoltellato alla gola - Un ventenne è stato trovato morto con una ferita da arma bianca alla gola. Da ilfattoquotidiano.it

ventenne ucciso parcheggio dell8217universit224Perugia, ventenne ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'università. L'ipotesi di una lite tra gruppi di giovani - Il corpo di Hekuran Cumani, 23 anni, trovato vicino alla facoltà di Matematica. Si legge su roma.corriere.it

ventenne ucciso parcheggio dell8217universit224Giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio dell’università di Perugia - Un giovane, poco più che ventenne, è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ventenne Ucciso Parcheggio Dell8217universit224