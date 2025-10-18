Vent’anni tra laboratori e attività di educazione alla lettura | Barbablù festeggia 20 anni

Un compleanno speciale, quello che si festeggia sabato 25 ottobre in Biblioteca Malatestiana: l’associazione culturale Barbablù soffia su 20 candeline e organizza una lunga festa con tante attività per animare il pomeriggio. Fondata nel 2005 da Elisa Rocchi, questa realtà cittadina è cresciuta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

