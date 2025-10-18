Ci sono due giardini a Venezia, oasi di rifugio dal turismo convulso della città, che sono tornate a disposizione di tutti, residenti e visitatori, grazie al restauro promosso e realizzato dalla Venice Gardens Foundation Natura, presieduta da Adele Re Rebaudengo. Sono i Giardini Reali a un passo da piazza S.Marco e l’ Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore del Palladio, alla Giudecca. Entrambi aperti al pubblico. Da questo impegno e dedizione verso la natura è nato il concorso " Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori ", istituito dalla Fondazione per promuovere i libri che possano favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venezia ritrova i suoi giardini