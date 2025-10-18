Venezia 82 | Recensione del film Il Mago del Cremlino

Presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Il Mago del Cremlino diretto da Olivier Assayas presenta un nuovo volto per Jude Law, qui nei panni di Putin. Vi presentiamo la nostra recensione. Il Mago del Cremlino è stato diretto da Olivier Assayas, il cast è composto da Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright, e Jude Law. Il film sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da 01 Distribution. Qual è la trama del film Il Mago del Cremlino?. Russia, primi anni Novanta. L’U è crollata. Nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi, Vadim Baranov, un giovane brillante, sta per trovare la propria strada. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

