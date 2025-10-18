Venduta per 1,6 milioni di dollari lettera di Colombo che annuncia la scoperta dell' America
Il record mondiale l'ha battuto la prima edizione illustrata della lettera di Cristoforo Colombo “De Insulis nuper inventis” del 1494, battuta a un milione 651 mila dollari dalla casa d'aste Christie's nella vendita di manoscritti e opere rare. L'epistola venne scritta per annunciare ai sovrani di Spagna, Isabella e Ferdinando, della scoperta dell'America e dei risultati del primo viaggio verso occidente. Fu originariamente stesa in spagnolo e poi tradotta in latino da Leandro de Cosco. La traduzione ne permise una maggiore diffusione in tutta Europa grazie all'utilizzo del latino come lingua internazionale nella diplomazia, nell'arte e nella scienza durante il Rinascimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
