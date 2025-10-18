Vedere meglio vivere meglio tutti | convegno con Fontana

Lopinionista.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Martedì 21 ottobre, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegnoVedere meglio, vivere meglio, tutti”. Interviene il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Carlo Nordio, Ministro della Giustizia. Modera Monica Giandotti, giornalista L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

vedere meglio vivere meglio tutti convegno con fontana

© Lopinionista.it - “Vedere meglio, vivere meglio, tutti”: convegno con Fontana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vedere meglio vivere meglio“Vedere meglio, vivere meglio, tutti”: convegno con Fontana - Martedì 21 ottobre, alle ore 11, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno "Vedere meglio, vivere meglio, tutti". Si legge su lopinionista.it

vedere meglio vivere meglioVivere meglio e più a lungo: le strategie di Filippo Ongaro contro diete drastiche - Abitudini semplici e sostenibili cambiano – con gradualità – il modo di pensare e proprio questa trasformazione mentale diventa il vero motore della longevità. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Meglio Vivere Meglio