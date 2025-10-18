Vedere meglio vivere meglio tutti | convegno con Fontana

ROMA – Martedì 21 ottobre, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno “Vedere meglio, vivere meglio, tutti”. Interviene il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Carlo Nordio, Ministro della Giustizia. Modera Monica Giandotti, giornalista L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Vedere meglio, vivere meglio, tutti”: convegno con Fontana

