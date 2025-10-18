Varese altri 600 pannelli solari sul tetto del Palaghiaccio | Impianto all’avanguardia
Varese, 18 ottobre 2025 – Diventa sempre più green il Palaghiaccio di Varese. Il Comune si è aggiudicato un contributo regionale di quasi 300mila euro grazie al quale, insieme ad Acinque, sono stati installati sulla struttura altri 600 pannelli solari, che si aggiungono agli oltre 400 già posizionati e a interventi di ammodernamento sull’impianto di illuminazione. L’impianto sportivo di via Albani si conferma così sempre di più come edificio a quasi energia zero, ad alte prestazioni energetiche, grazie alle caratteristiche costruttive, tipologiche e impiantistiche, finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione di emissione di CO2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
