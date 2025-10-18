Varata al Circolo Canottieri Irno l’imbarcazione di canottaggio integrato | la Galizia scende in mare in ricordo di Gigi
Presentata e varata oggi, sabato 18 ottobre, presso il Circolo Canottieri Irno, la “Galizia”, l’imbarcazione donata dall'associazione Noi Donne. Soprattutto, nell’ambito del progetto “Sport e Salute”. “Oggi si realizza un piccolo sogno – ha detto Giovanni Ricco, presidente del Circolo Canottieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
