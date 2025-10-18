Vannacci da valore aggiunto a corpo estraneo Capolavoro di Salvini

Al direttore - Giù le mani da Ranucci! E difendiamo tutti il diritto sacrosanto di “Report” di continuare a fare “Report” (e noi di continuare a incazzarci quando lo guardiamo). Andrea Minuz Giù le mani. E un abbraccio grande da tutti noi. Al direttore - Pare che qualcuno, in attesa dell’addio di Vannacci alla Lega, abbia sentito Salvini parafrasare Woody Allen dopo la morte di Diane Keaton: “Solo Dio e Freud possono conoscere il motivo per cui ci separeremo”. Luca Rocca Su Vannacci, il capolavoro di Salvini è davvero notevole. Ha fatto entrare nella Lega un corpo estraneo per salvarsi, alle europee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Vannacci, da valore aggiunto a corpo estraneo. Capolavoro di Salvini

