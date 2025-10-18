Vandalizzati i murales su Pizzaballa e sulla famiglia Bibas dell’artista aleXsandro Palombo

Bergamonews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due opere commemorative dellartista aleXsandro Palombo sono state gravemente vandalizzate a Milano, in un gesto che sta suscitando profonda indignazione e che è stato riportato anche dai principali media israeliani e internazionali. I murales, dedicati rispettivamente al cardinale Pierbattista Pizzaballa e alla famiglia israeliana Bibas, sono stati deturpati in due luoghi simbolici della città: il Palazzo Arcivescovile e il Consolato Generale del Qatar. Il primo episodio ha colpito l’opera raffigurante il cardinale Pizzaballa accanto a un bambino palestinese, simbolo di pace e dialogo interreligioso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

vandalizzati i murales su pizzaballa e sulla famiglia bibas dell8217artista alexsandro palombo

© Bergamonews.it - Vandalizzati i murales su Pizzaballa e sulla famiglia Bibas dell’artista aleXsandro Palombo

Altri contenuti sullo stesso argomento

vandalizzati murales pizzaballa famigliaVernice nera sul cardinale Pizzaballa disegnato da Palombo: il dipinto è irrecuperabile - Il murale realizzato dall’artista aleXsandro Palombo, raffigurante il cardinale Pierbattista Pizzaballa insieme a un bambino palestinese, è stato oggetto ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vandalizzati Murales Pizzaballa Famiglia