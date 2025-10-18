Due opere commemorative dell’artista aleXsandro Palombo sono state gravemente vandalizzate a Milano, in un gesto che sta suscitando profonda indignazione e che è stato riportato anche dai principali media israeliani e internazionali. I murales, dedicati rispettivamente al cardinale Pierbattista Pizzaballa e alla famiglia israeliana Bibas, sono stati deturpati in due luoghi simbolici della città: il Palazzo Arcivescovile e il Consolato Generale del Qatar. Il primo episodio ha colpito l’opera raffigurante il cardinale Pizzaballa accanto a un bambino palestinese, simbolo di pace e dialogo interreligioso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Vandalizzati i murales su Pizzaballa e sulla famiglia Bibas dell’artista aleXsandro Palombo