Vandalismo Vietri che Vogliamo alla maggioranza | Serve sensibilizzare la comunità

Muri imbrattati dai vandali a Vietri sul Mare: si tratta di segni di vandalismo che colpiscono non solo l'estetica della città, ma anche il senso di comunità e rispetto per i beni comuni. "Questi episodi non possono essere ignorati", sbottano i componenti del gruppo di opposizione Vietri che.

Furti e vandalismo a Vietri sul Mare, l'opposizione accusa: «Serve un piano sicurezza per il territorio» - Nelle ultime settimane Vietri sul Mare è stata colpita da diversi episodi che hanno riacceso l'attenzione sul tema sicurezza.