valerio scanu vince il premio mia martini 2025

SCALEA (CS) – A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. A Valerio Scanu il Premio Mia Martini 2025 con la seguente motivazione: “Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi, ha saputo conquistare il pubblico dei “Talent” con carattere e sensibilità interpretativa. La vittoria al Festival di Sanremo del 2010 lo ha consacrato al grande pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

