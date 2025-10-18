Vagnati | Oggi ci aspettiamo una grande partita curiosi di vedere insieme Adams e Simeone

Il direttore sportivo del Torino Vagnati è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato: Vagnati: «Sto bene, mi manca il gol ma verrà naturale». «I nostri valori sono l’aggressione, il pressing. È chiaro che avere due giocatori davanti che si trovano bene per caratteristiche ci incuriosisce, vedremo oggi Adams e Simeone. Siamo ottimisti perché abbiamo giocatori importanti da schierare in campo. Credo sia sbagliato parlare di singoli, dobbiamo crescere insieme. Ci aspettiamo una grande partita contro il Napoli, la parola però deve averla il campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

