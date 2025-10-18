Vagnati | Oggi ci aspettiamo una grande partita curiosi di vedere insieme Adams e Simeone
Il direttore sportivo del Torino Vagnati è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato: Vagnati: «Sto bene, mi manca il gol ma verrà naturale». «I nostri valori sono l’aggressione, il pressing. È chiaro che avere due giocatori davanti che si trovano bene per caratteristiche ci incuriosisce, vedremo oggi Adams e Simeone. Siamo ottimisti perché abbiamo giocatori importanti da schierare in campo. Credo sia sbagliato parlare di singoli, dobbiamo crescere insieme. Ci aspettiamo una grande partita contro il Napoli, la parola però deve averla il campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le parole del Responsabile dell'Area Tecnica Davide #Vagnati a @DAZN_IT prima di #LazioTorino. Abbiamo visto grande vicinanza da parte sua e del Presidente alla squadra, quanta fiducia c'è ancora in Baroni? Oggi serve una vittoria per continuare? Va - X Vai su X
Rassegna stampa di Tuttosport ? ? ? Cairo e Vagnati promettono a Baroni un difensore per gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Vagnati: «Oggi ci aspettiamo una grande partita, curiosi di vedere insieme Adams e Simeone» - Le parole del direttore sportivo Vagnati poco prima di Torino- Segnala ilnapolista.it
Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti" - Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Parma, valida per la quinta giornata di Serie A. Da tuttomercatoweb.com
Vagnati: “Supportiamo Baroni, abbiamo fiducia in lui” - Il Ds Granata Davide Vagnati, intervenuto nell’intervista pre partita tra Lazio e Torino ai microfoni di DAZN, ha parlato così della sfida imminente dei granata contro i biancocelesti. Secondo msn.com