Vaccino antinfluenzale partenza col botto Quasi 120mila toscani già vaccinati Ritardi per il Covid

Firenze, 18 ottobre 2025 – La campagna di vaccinazione antinfluenzale è partita con il botto. Adesione massiccia, tanto che nell’area dell’Asl Toscana Centro alcuni medici di famiglia sono rimasti a secco. Ma a parte qualche disagio, nuovi rifornimenti sono già arrivati ieri. E da lunedì i medici ne avranno a disposizione il 75% del totale. Dunque la Toscana è già nel pieno della doppia campagna vaccinale stagionale, con numeri che indicano un’ottima copertura per l’influenza e una richiesta di vaccino anti Covid aggiornato superiore alle aspettative. Nonostante qualche inciampo iniziale dovuto a ritardi nazionali, la macchina sanitaria regionale sta accelerando la distribuzione e l’offerta per garantire a tutti i cittadini la protezione necessaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

