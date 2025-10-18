Va in ospedale ma i medici non si accorgono del tumore al colon | un anno dopo muore Maxi risarcimento da 2,5 milioni di euro alla famiglia

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Asl Toscana Nord Ovest a risarcire circa 2,5 milioni di euro la famiglia di un uomo di 60 anni morto nel 2007 a causa di una diagnosi errata. Secondo i giudici, la mancata diagnosi di un tumore al colon da parte dell’ospedale Felice Lotti di Pontedera avrebbe avuto un ruolo determinante nel decesso del paziente. La somma comprende danni morali e materiali, oltre alle spese legali, e sarà corrisposta ai familiari nonostante il ricorso presentato dall’azienda sanitaria in Cassazione. La storia. Il caso – come ricostruisce Il Corriere della Sera – nasce nel 2005, quando l’uomo, residente nel Pisano, inizia a lamentare problemi di anemia e disturbi emorroidari. 🔗 Leggi su Open.online

