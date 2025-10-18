Bergamo. L’approdo in città era stato accolto con entusiasmo: un servizio di auto in condivisione al servizio dei cittadini, con la peculiarità del “flusso libero” così come accade per biciclette e monopattini. Eppure, a poco meno di un anno e mezzo dal debutto, l’esperienza di Allways sarebbe già prossima al naufragio. “A settembre abbiamo inviato una comunicazione al Comune in cui annunciamo l’intenzione di ritirarci da Bergamo”, spiega Odoardo Decarolis, operation manager del servizio di car sharing che consente di noleggiare veicoli tramite un’app. Tra le criticità più grandi che questo si è trovato ad affrontare in città si conta l’occupazione abusiva dei posti auto riservati alle auto in condivisione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Uso improprio e stalli riservati occupati abusivamente (anche da auto del Comune), car sharing in crisi: "Pronti a ritirarci"