USIM lancia la Campagna Tesseramento 2026 | Insieme per crescere

L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha ufficialmente avviato la Campagna Tesseramento 2026, invitando tutti i militari della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ad unirsi per rinnovare la forza della comunità sindacale. “Far parte di USIM significa credere in un sindacato che ascolta, tutela e rappresenta con serietà ogni singolo iscritto”, si legge nel comunicato della Segreteria Nazionale. L’organizzazione si impegna a essere protagonista di un percorso comune, dove ogni voce conta e ogni adesione contribuisce a costruire una rappresentanza libera, trasparente e realmente partecipata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

