Use sul parquet di Cecina sfida sempre attesa Coach Valentino avverte | Sarà impegnativa
Ennesima trasferta a Cecina, domani alle 18, per l’ Use Computer Gross che ritrova una storica avversaria. La sfida ha infatti sempre dato vita a partite sentite e combattute, che in passato sono state anche decisive per obiettivi importanti. "A Cecina ci aspetta una sfida impegnativa contro una squadra che, dopo aver affrontato alcune problematiche fisiche nelle prime giornate, ha recentemente recuperato il roster al completo – spiega coach Luca Valentino –. Si tratta di un gruppo ben strutturato e rodato che può contare su un nucleo stabile da diverse stagioni. Da parte nostra l’obiettivo sarà quello di indirizzare fin da subito la gara sui binari a noi più congeniali, alzando il ritmo in attacco e cercando al contempo di limitare il loro talento offensivo che può fare la differenza in molti momenti della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
