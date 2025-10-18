Usa Trump riceve alla Casa Bianca Andrea Bocelli - il VIDEO del tenore che canta Con te partirò nello Studio Ovale per il tycoon

Il tenore italiano Andrea Bocelli si esibisce per Donald Trump nello Studio Ovale, intonando “Con te partirò” in un incontro privato carico di emozione Il tenore italiano Andrea Bocelli è stato invitato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Durante l'incontro privato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump riceve alla Casa Bianca Andrea Bocelli - il VIDEO del tenore che canta "Con te partirò" nello Studio Ovale per il tycoon

