Usa lo zoo di Tacoma si prepara a Halloween | una zucca di 95 kg in regalo al bue muschiato Hudson

Halloween si avvicina e negli Stati Uniti le zucche diventano protagoniste. Al Point Defiance Zoo & Aquarium di Tacoma, nello Stato di Washington per esempio i responsabili hanno regalato una zucca di 95 kg al loro bue muschiato Hudson. L’animale non ha avuto difficoltà a spingerla per romperla e mangiarla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, lo zoo di Tacoma si prepara a Halloween: una zucca di 95 kg in regalo al bue muschiato Hudson

