Usa in Michigan cani ' travestiti' per ' Howloween' | le immagini della festa
Negli Usa, cani ‘travestiti’ con tutti i tipi di maschere sono andati a fare ‘dolcetto o scherzetto’ in Michigan venerdì, come parte dell’evento annuale “Howloween” organizzato da un negozio di animali locale. I cani in costume hanno fatto un giro attraverso il quartiere artistico della Città Vecchia di Lansing, fermandosi fuori da ristoranti, negozi di souvenir e gioiellerie, dove i proprietari erano in attesa di offrire dolcetti e una carezza dietro le orecchie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
