Urbanistica Sala corregge la linea | No a un nuovo Pgt solo modifiche L’ambizione è risolvere il caro-casa

Milano – Niente nuovo Piano di governo del territorio. Sì a un Pgt corretto per affrontare l’emergenza caro-casa. Il sindaco Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento pubblico, svela che la sua Giunta ha accantonato l’ambizione di approvare un nuovo Pgt da qui alle elezioni comunali del 2027: “Ne parlavo ieri (giovedì, ndr) con la vicesindaco e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo. Noi in questo mandato non abbiamo più l’ambizione di rifare il Pgt. Ma abbiamo l’ambizione di fare delle varianti al Pgt che aiutino a risolvere alcuni problemi, in primis quello delle case a prezzi eccessivi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, Sala corregge la linea: “No a un nuovo Pgt, solo modifiche. L’ambizione è risolvere il caro-casa”

