Uomini e Donne lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco | ‘Ne vedremo delle belle’

Notizieaudaci.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Solimeno rompe il silenzio sui rumors su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Un teatrino social e una profonda delusione. Così Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, definisce le ultime ore di tensione sul web, dopo la rottura con Martina De Ioannon. Il giovane campano ha pubblicato alcune Instagram Stories per commentare per la prima volta le voci su un possibile avvicinamento tra Martina e l’ex corteggiatore Gianmarco Steri. Secondo alcune indiscrezioni lei avrebbe indossato la collana che le aveva regalato e si sarebbe avvicinata alla migliore amica dell’hair stylist. Secondo Ciro, i segnali erano già visibili prima della rottura, con alcune frecciatine pubblicate sui social che lasciavano intendere contatti tra la ex e Gianmarco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

