Uomini e Donne lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco | ‘Ne vedremo delle belle’

Ciro Solimeno rompe il silenzio sui rumors su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Un teatrino social e una profonda delusione. Così Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, definisce le ultime ore di tensione sul web, dopo la rottura con Martina De Ioannon. Il giovane campano ha pubblicato alcune Instagram Stories per commentare per la prima volta le voci su un possibile avvicinamento tra Martina e l’ex corteggiatore Gianmarco Steri. Secondo alcune indiscrezioni lei avrebbe indossato la collana che le aveva regalato e si sarebbe avvicinata alla migliore amica dell’hair stylist. Secondo Ciro, i segnali erano già visibili prima della rottura, con alcune frecciatine pubblicate sui social che lasciavano intendere contatti tra la ex e Gianmarco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco: ‘Ne vedremo delle belle’

Contenuti che potrebbero interessarti

"Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne". La notizia dopo 24 anni di fedeltà assoluta a Maria De Filippi. Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

"Le nostre donne e i nostri uomini in divisa meritano rispetto!" Simone Leoni (Forza Italia) sul caso Ramy a #drittoerovescio - X Vai su X

Uomini e donne, gelo tra Martina e Ciro: lei cancella tutte le foto di coppia da Instagram - Dopo che Ciro ha rotto il silenzio sul suo presunto flirt con Gianmarco, Martina ha rimosso da Instagram tutti gli scatti dove compariva l'ex ... Scrive it.blastingnews.com

Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto" - L'ex volto di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, rompe il silenzio: le parole amare dopo le varie segnalazioni su Martina e Gianmarco. Segnala comingsoon.it

Uomini e Donne, Ciro attacca Martina e Gianmarco dopo le voci sul loro flirt ( Video) - Il gossip attorno a Ciro Martina e Gianmarco continua a crescere. Segnala mondotv24.it