Uomini e Donne Ciro Solimeno rompe il silenzio su Martina De Ioannon | Mi sono fidato fino a tre ore fa

Dopo la fine della storia nata a Uomini e Donne, Ciro reagisce alle segnalazioni che vedrebbero Martina di nuovo vicina all'ex corteggiatore Gianmarco. Le sue parole rivelano rabbia e delusione. Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno - la scelta di Martina De Ioannon nel programma Uomini e Donne - ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione in merito alle notizie che stanno circolando nelle ultime ore. La loro storia, nata sotto i riflettori e terminata da poche settimane, sembrava chiusa pacificamente, ma le ultime segnalazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni hanno riacceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio su Martina De Ioannon: “Mi sono fidato fino a tre ore fa”

