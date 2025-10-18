uno che vive sul nostro stesso pianeta

Il nuovo romanzo di Manuel Vilas uscirà per Guanda tra poco meno di un mese. Si intitolerà “Il miglior libro del mondo” e non importa se non lo sarà, perché sarà comunque un libro di Manuel Vilas. Premessa: Manuel Vilas non ha un tratto che si potrebbe definire squisito. In più, ha l’aria di uno che non ha mai messo un frac in vita sua. Insomma, non è uno scrittore da Nobel. Gli mancano molte caratteristiche per esserlo. E poi è fissato con gli angeli. Il romanzo “Amor costante” è noiosetto. “La gioia all’improvviso” è una specie di star trail del precedente, “In tutto c’è stata bellezza”, che invece è bellissimo, uno dei libri più belli degli ultimi anni, benché, a un certo punto, venga il dubbio che Vilas creda che a lui solo siano morti i genitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

