Università e Aeronautica unite per il recupero del verde e il censimento della flora a Trapani-Birgi
Valorizzazione di aree verdi, rigenerazione di spazi aperti e tutela della biodiversità: sono queste le azioni concrete che prenderanno forma grazie alla consulenza tecnico-scientifica avviata tra l’Orto botanico dell'università di Palermo e il 37° Stormo dell’Aeronautica militare.L’accordo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
