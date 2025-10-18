Unitas Sciacca trasferta a Piana degli Albanesi per ritrovare il passo
Dopo il passo falso casalingo contro il Castellammare, l’Unitas Sciacca è attesa da una trasferta delicata sul campo comunale in erba sintetica di Piana degli Albanesi, dove domenica 19 ottobre affronterà il San Giorgio Piana per la sesta giornata del campionato di Eccellenza.I neroverdi, guidati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
