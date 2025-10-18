Unità russe prendono controllo del villaggio di Pleshcheyevka nel Donetsk

Le truppe russe hanno preso il controllo del villaggio di Pleshcheyevka, nella regione ucraina contesa del Donetsk. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Nella notte, inoltre, le forze armate di Mosca hanno scagliato sull'Ucraina tre missili antiaerei guidati S-300 e 164 droni, 136 dei quali sono stati abbattuti. Lo riferisce un comunicato dell'aeronautica militare di Kiev, che ha riportato 27 impatti di droni in dodici località e la caduta di frammenti di apparecchi distrutti in altre quattro località. E' stata colpita nuovamente una centrale elettrica nella regione di Chernihiv, dove 17 mila persone sono rimaste senza energia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

