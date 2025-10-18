Unicef | Donna incinta morta e bimbi dispersi al largo di Lampedusa

Una donna in gravidanza e diversi bambini risultano dispersi dopo l’ennesimo naufragio al largo di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti e riportato dall’Unicef, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta ieri 17 ottobre a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa, in area di responsabilità Sar maltese. Finora undici persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana. Tra loro anche quattro bambini che viaggiavano da soli. “Questa tragedia evidenzia ancora una volta i rischi mortali che bambini e famiglie affrontano lungo la rotta del Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Unicef: “Donna incinta morta e bimbi dispersi al largo di Lampedusa”

Contenuti che potrebbero interessarti

GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE: OLTRE 122 MILIONI RESTANO ESCLUSE DAI BANCHI DI SCUOLA L’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) denuncia l’ampia esclusione di ragazze dall’istruzione globale, aggravat - facebook.com Vai su Facebook

Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: “Morta una donna incinta e dispersi diversi bambini” - L’imbarcazione, con a bordo 35 persone partite dalla Libia, si è capovolta e per molti non c’è stato scampo ... Riporta quotidiano.net

Naufragio al largo di Lampedusa: morta una donna incinta e bimbi dispersi - Secondo l’UNICEF, la barca partita dalla Libia si è capovolta dopo due giorni in mare e, per il momento, sono stati soccorsi solo undici sopravvissuti. Si legge su ticinonews.ch

Tragedia al largo di Lampedusa: morta donna incinta, bambini dispersi - In seguito ad un terribile naufragio, infatti, una donna in gravidanza ha perso la vita, mentre diversi bambini risultano attualmente dispersi. Riporta msn.com