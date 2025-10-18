Uniamoci per l’Acqua sollecita i deputati | servono risorse concrete contro la crisi idrica in Irpinia e Sannio
Il Comitato “Uniamoci per l’Acqua” ha chiesto ufficialmente ai deputati Gianfranco Rotondi, Federico Mollicone, Toni Ricciardi e Luigi Lomuti di trasformare l’impegno parlamentare sulla crisi idrica in Irpinia e Sannio in risorse e interventi concreti, in vista della Legge di Bilancio 2026. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
