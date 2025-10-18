Una strada innovativa per parlare ai calciatori del futuro Il disegnatore Castellani invitato ad incontrare i giovani dei vivai L’arbitro a fumetti è più simpatico anche dei supereroi
L'attesa per il big match è spasmodica, la tensione sale tra i tifosi delle due squadre. E se per una volta tifassimo per l'arbitro? Può sembrare una provocazione, una battuta ma in realtà non è così soprattutto se pensiamo all'educazione dei più piccoli, affinché il rispetto e il fair play siano un bagaglio da portarsi dietro dalll'infanzia alll'età adulta. "In fondo, fare il tifo per gli arbitri – dice Andrea Castellani (nella foto accanto), illustratore e animatore di Scarperia, in Mugello – non sarebbe così strano, perché sono quelli che hanno più coraggio tra tutti i protagonisti in campo".
