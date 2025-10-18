Una nuova verità su Garlasco? Il racconto segreto che promette di sconvolgere l' inchiesta

C'è una testimonianza, o presunta tale, che getta ulteriori ombre sul delitto di Garlasco. È quella di Flavius Alexa Savu, il cittadino romeno di 39 anni condannato nel 2018 a cinque anni e sei mesi di reclusione per estorsione in merito a una vicenda giudiziaria a luci rosse che, nel lontano 2014, coinvolse l'allora rettore del santuario mariano delle Bozzole, punto di riferimento per la comunità pastorale della Lomellina. Dopo un lungo periodo di latitanza, due giorni fa, l'uomo è stato estradato in Italia dalla Svizzera e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo. Secondo quanto si apprende da indiscrezioni giornalistiche, il 39enne potrebbe essere sentito in procura a Pavia, in qualità di persone informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio con l'ipotesi di reato per omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Una nuova verità su Garlasco? Il racconto segreto che promette di sconvolgere l'inchiesta

Scopri altri approfondimenti

Fondazione Villa Maraini. . #14ottobre Nella nuova puntata di « La nuda verità » su Radio Radicale si parla di dati droga mondiali con Maria Antonietta Farina Coscioni che chiede a Massimo Barra della recente missione presso l’UNODC (Agenzia ONU sulle - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, a che punto sono le indagini e tutti i protagonisti del delitto che non smette di cambiare volto - Dalla nuova indagine sull’ex pm alle accuse incrociate di avvocati e consulenti: il caso Garlasco si riaccende, tra dubbi e domande. Segnala panorama.it

Garlasco, perquisizioni in corso dall’ex procuratore Venditti e circuito familiare Sempio: cosa sta succedendo - Nuova svolta sul delitto di Garlasco: dall’alba carabinieri e Guardia di Finanza perquisiscono le abitazioni di ex investigatori, del circuito familiare di Andrea Sempio e dell’ex procuratore Mario ... Lo riporta fanpage.it

Delitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: sui suoi canali social il Tg1 ha annunciato che sono in corso dall'alba di oggi, venerdì 26 settembre 2025, delle perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza ... Si legge su gazzetta.it