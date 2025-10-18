Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone è un disco di 67 minuti accompagnato da un film, e un film di 67 minuti accompagnato dalla musica. È un progetto in cui i brani, i passaggi orchestrali e i silenzi servono a dare forma a ciò che normalmente resta invisibile: i pensieri intrusivi, le scorie mentali che si proiettano sull’esistenza come ombre. «Ho scelto la metafora della formazione dell’ombra. Avevo bisogno di un punto di luce, che è rappresentato dal video; di un oggetto, che sono i testi; e dell’ombra, che è la musica. L’oggetto da illuminare erano i pensieri intrusivi, qualcosa di molto privato, che ho espresso con le canzoni». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone è una forma di meditazione registrata: «Uso me stesso come cavia. Non è sempre un processo doloroso, a volte è una consolazione»