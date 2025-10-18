Una galleria a cielo aperto Chagall lungo la strada il museo è Borgo dei Leoni
C’è uno scopo quando si parla di turismo: rendere la città attrattiva. Il livello storico, culturale e sociale che Ferrara offre innalza la città. Da qui l’idea di utilizzare via Borgo dei Leoni come via d’arte, precisamente per le opere del pittore Marc Chagall, attualmente in città con le sue opere dall’11 ottobre 2025 fino all’8 febbraio 2026. I commercianti che aderiscono hanno ’affisso’ in vetrina riproduzioni dei capolavori dell’artista, nasce così una galleria a cielo aperto. Una proposta allettante che l’assessore al Commercio Francesco Carità ha accolto più che volentieri: "È un’iniziativa che fa bene alla città: il commercio è drasticamente cambiato e per questo serve adeguarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
