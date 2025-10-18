Una fiaccolata per ricordare i Carabinieri uccisi per lo sgombero di Castel D' Azzano

La solidarietà e il cordoglio per la morte dei Carabinieri avvenuta a Castel D'Azzano si sostanzierà a Pisa in una fiaccolata. Gli operatori dell'Arma della Provincia di Verona Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà sono morti nell'esplosione del casolare avvenuta nella notte tra il 13. 🔗 Leggi su Pisatoday.it