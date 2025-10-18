Una festa a cinque cerchi per pensionare San Siro
San Siro andrà in pensione da Stadio Olimpico. Dopo aver ospitato la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina il 6 febbraio diventerà il quarto sta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paolo Virzì presenta “Cinque secondi” alla Festa del Cinema di Roma ? Il regista livornese, tra i maestri più amati del cinema italiano contemporaneo, torna a raccontare le contraddizioni e le meraviglie della nostra società con il suo sguardo ironico e profon - facebook.com Vai su Facebook