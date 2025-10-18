Una donna ha ingerito un chilo di eroina per non farsi arrestare
Ha ingerito un chilo di eroina per non farsi arrestare. Una donna, arrivata a Roma dopo essere sbarcata da un aeroplano partito dalla Nigeria. Salita su un treno all'aeroporto di Fiumicino è stata arrestata una volta arrivata in stazione a Roma.In treno da FiumicinoIn manette è finita una 29enne. 🔗 Leggi su Romatoday.it
