Una domenica di galoppo all' Ippodromo di San Siro
Manca poco per la giornata evento di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro. Domenica 19 ottobre, infatti, andrà in scena la nuova edizione del Gran Premio del Jockey Club - S.I.R.E. Trofeo Pio Bruni, uno degli appuntamenti più attesi che unisce l’eccellenza sportiva del galoppo a un ricco programma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, all'Ippodromo di San Siro il galoppo si unisce all'intrattenimento: al paddok è Halloween con la Fondazione Francesca Rava - I cancelli dell’impianto di piazzale dello Sport 16 accoglieranno il pubblico, dalle 12 alle 20, in un’atmosfera di festa ... Segnala milano.corriere.it
