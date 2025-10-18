Una cella in Piazza Maggiore a Bologna l' installazione choc | Ecco com’è la vita dietro le sbarre Video

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025

Bologna, 18 ottobre 2025 – Due lettini singoli, dei mini sgabelli, un mobiletto, un bagno. All'unica finestra, le sbarre. Il carcere nel cuore del centro storico, con cella a ricordare a tutti che ci sono migliaia di persone che vivono lì, ogni giorno. Chi si trova a passare da piazza Maggiore in questi giorni non potrà fare a meno di notarla. Questa è la vita dietro le sbarre, di cui la grande installazione nel cuore del centro storico diviene il simbolo, proprio per sensibilizzare i cittadini sulle condizioni carcerarie. Perché una cella in piazza Maggiore?. L'obiettivo è di fare conoscere, toccare con mano per comprendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

