"Non abbiamo aperto solo una porta, ma una prospettiva nuova sul modo di essere città che accoglie, accompagna e non lascia indietro nessuno". L’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise ha usato queste parole nell’inaugurare lo spazio accoglienza di via San Carlo. "Una struttura di media soglia – ha detto il sindaco Michele Lissia – intitolata a Franco Vanzati, sindacalista mancato nel 2011 che nella sua vita si è dedicato alle persone fragili e in condizioni di marginalità". Aperta 24 ore su 24, la struttura ha 7 stanze con tre letti dotati di materassi anti cimici. La ristrutturazione dello spazio è costata 140mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una casa per i più fragili. Apre lo spazio accoglienza