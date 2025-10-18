Una bomba fa esplodere l’auto di Ranucci

Attentato contro il conduttore di «Report», fortunatamente senza vittime. Ma la figlia era passata lì davanti poco prima. L’ordigno artigianale è stato piazzato in un punto privo di telecamere. Investigatori al lavoro: si indaga su ambienti ultras e sui balneari. 🔗 Leggi su Laverita.info

bomba fa esplodere l8217autoAttentato a Sigfrido Ranucci, bomba fa esplodere le sue auto: "Poteva uccidere" - Un ordigno è stato piazzato nella notte sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Secondo la7.it

