Una bomba fa esplodere l’auto di Ranucci
Attentato contro il conduttore di «Report», fortunatamente senza vittime. Ma la figlia era passata lì davanti poco prima. L’ordigno artigianale è stato piazzato in un punto privo di telecamere. Investigatori al lavoro: si indaga su ambienti ultras e sui balneari. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Bomba Sigfrido Ranucci, la scoperta agghiacciante: “Fatta esplodere così. Lo sapevano benissimo” - facebook.com Vai su Facebook
Una bomba ha fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci fuori dalla sua casa a Pomezia. È successo questa notte. Esprimo la massima solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia. Spero si individuino presto i responsabili. - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci, bomba fa esplodere le sue auto: "Poteva uccidere" - Un ordigno è stato piazzato nella notte sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Secondo la7.it