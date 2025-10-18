Un vulcano zombie dà segni di risveglio dopo 700.000 anni | possibile un'eruzione esplosiva

Grazie a rilevazioni satellitari gli scienziati hanno rilevato segnali di instabilità sul vulcano Taftan in Iran, del quale non ci sono prove di eruzione da 700.000 anni. La sommità del gigante, alto circa 4.000 metri, si è gonfiata sensibilmente ed è stato rilasciato del gas. L'aumento di pressione potrebbe innescare un'eruzione esplosiva, per questo è necessario un monitoraggio più stretto del vulcano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

