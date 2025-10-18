Un teatro di pazzi 2 cabaret e risate al cineteatro Colosseum con Salvo Caminita

Palermotoday.it | 18 ott 2025

“Un teatro di pazzi 2 - “più pazzi che mai!" è questo il titolo del nuovo folle ed esilarante spettacolo del comico palermitano Salvo Caminita, in scena l'11 Dicembre 2025 ore 21:00 al Cineteatro Colosseum di via Guido Rossa 7 Palermo. Dopo il successo del primo appuntamento si riapre il sipario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

