Un teatro di pazzi 2 cabaret e risate al cineteatro Colosseum con Salvo Caminita
“Un teatro di pazzi 2 - “più pazzi che mai!" è questo il titolo del nuovo folle ed esilarante spettacolo del comico palermitano Salvo Caminita, in scena l'11 Dicembre 2025 ore 21:00 al Cineteatro Colosseum di via Guido Rossa 7 Palermo. Dopo il successo del primo appuntamento si riapre il sipario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL MEDICO DEI PAZZI alla prova! Dopo il debutto lo spettacolo partirà per la tournée 2026 nei più importanti Teatri d'Italia tra i quali annoveriamo anche il nostro bellissimo Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, il pubblico reggino infatti avrà la possibilità di assist - facebook.com Vai su Facebook