un sit in di giovani anti maranza i minori pretendono sicurezza

Una manifestazione contro i maranza per dire stop alla violenza nel quadrilatero della movida. Ad organizzarla per le 16,30 di oggi a Marina di Carrara sono un gruppo di giovani e giovanissimi che hanno fondato il gruppo di ‘Azione anti maranza’ Mdc. Il gruppo di giovanissimi si è formato dopo il pestaggio a sangue di un ventunenne avvenuto lo scorso sabato proprio in zona movida per mano di tre stranieri, già rintracciati e identificati dalle forze dell’ordine. Con il termine maranza vengono chiamati tutti quei ragazzini esibizionisti e violenti che frequentanole zone della movida, un movimento che che da Milanosi è alargato ale città periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

