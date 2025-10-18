Un sabato di violenza | scontri tra ultras i video dei turisti dalla Torre di Pisa

Pisa, 18 ottobre 2025 – Un sabato di violenza nel cuore di Pisa, trasformato in teatro di scontri tra ultras del Pisa e del Verona a poche ore dal match in programma allo stadio “Arena Garibaldi”. Poco prima di mezzogiorno, via Piave è stata invasa da due gruppi di tifosi armati di bastoni, caschi e mazze. Secondo le prime ricostruzioni, circa duecento tifosi veronesi sarebbero arrivati a piedi, senza scorta, proprio nella zona di via Piave, dove avrebbero incrociato i sostenitori pisani. In pochi minuti la situazione è degenerata: sono state lanciate bombe carta e fumogeni. Tra i testimoni, anche tanti turisti che si trovavano sulla Torre di Pisa e che hanno catturato il momento degli scontri in alcuni video poi diffusi online. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un sabato di violenza: scontri tra ultras, i video dei turisti dalla Torre di Pisa

