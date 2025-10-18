Un sabato di violenza | scontri tra ultras i video dei turisti dalla Torre di Pisa

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 18 ottobre 2025 – Un sabato di violenza nel cuore di Pisa, trasformato in teatro di scontri tra ultras del Pisa e del Verona a poche ore dal match in programma allo stadio “Arena Garibaldi”. Poco prima di mezzogiorno, via Piave è stata invasa da due gruppi di tifosi armati di bastoni, caschi e mazze. Secondo le prime ricostruzioni, circa duecento tifosi veronesi sarebbero arrivati a piedi, senza scorta, proprio nella zona di via Piave, dove avrebbero incrociato i sostenitori pisani. In pochi minuti la situazione è degenerata: sono state lanciate bombe carta e fumogeni. Tra i testimoni, anche tanti   turisti che si trovavano sulla Torre di Pisa e che hanno catturato il momento degli scontri in alcuni video poi diffusi online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un sabato di violenza scontri tra ultras i video dei turisti dalla torre di pisa

© Lanazione.it - Un sabato di violenza: scontri tra ultras, i video dei turisti dalla Torre di Pisa

Argomenti simili trattati di recente

Feroci scontri in autostrada in Campania tra ultras della Casertana e del Catania – GUARDA IL VIDEO - Un nuovo episodio di violenza legato al calcio ha trasformato l’autostrada A2 del Mediterraneo in un campo di battaglia. Come scrive ilfattovesuviano.it

sabato violenza scontri ultrasScontri fra tifosi in piazza Alimonda, tre condanne e tre multe per sei ultras - Per i tifosi Samp, accusati anche di resistenza aggravata, pene fino a un anno e due mesi, multe da 800 euro per rissa ai supporter genoani ... Scrive rainews.it

Scontri tra ultrà del Napoli e dello Sporting, tre arresti - Tre arresti e tre denunce per gli ultras del Napoli: è il bilancio delle verifiche fatte da Digos e Squadra mobile del capoluogo campano sui sei uomini portati in questura dopo l'aggressione a un ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sabato Violenza Scontri Ultras