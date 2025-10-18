Un residente immortala la scena dell' assalto al bancomat | il video virale
ARNESANO - All’alba di oggi, pochi minuti dopo le 6, una nuova esplosione ha svegliato i residenti di via Roma, ad Arnesano. Il gas introdotto nelle fessure e nelle bocchette dello sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena, poi il boato. Sul posto, per le indagini, i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
