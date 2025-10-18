Sconcerto per la morte di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso questa notte nei parcheggi dell'università di Perugia. Mentre è caccia al suo assassino, gli inquirenti stanno ripercorrendo anche la vita del giovane nella speranza di ottenere qualche indizio. Pare scartata la pista della droga, così come quella di problemi insorti all'interno del mondo accademico. Hekuran, residente a Fabriano, nelle Marche, aveva origini albanesi. Era solito però raggiungere Perugia insieme agli amici per trascorrere la serata. Parlando con Umbria24, il cugino del ragazzo lo descrive come "una brava persona, che di problemi non ne dava e si faceva sempre gli affari suoi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un ragazzo dal cuore d'oro". Chi era Hekuran Cumani, il ragazzo morto a Perugia