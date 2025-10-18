Un Professore rinnova | quarta stagione annunciata alla Festa di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, nella cornice di Alice nella città, è arrivata la conferma più attesa dai fan: Un Professore avrà una quarta stagione. Un annuncio che accende l’entusiasmo proprio mentre la terza è pronta a mostrarsi in anteprima. Quello che è stato deciso a Roma L’eco della conferenza stampa romana ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

