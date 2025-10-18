Durante la conferenza stampa a Roma 2025, è arrivato l'annuncio più atteso dai fan di Un Professore, ma insieme alla serie tornerà per la stagione 4 anche Alessandro Gassman? La terza stagione di Un professore, l'amatissima fiction RAI con Alessandro Gassman, è ancora lontana dal debutto sul piccolo schermo ma l'annuncio più atteso è già arrivato: la quarta stagione ci sarà. A rivelarlo i produttori durante la conferenza stampa romana di oggi. Le prime due puntate di Un Professore 3, infatti, sono state mostrate alla stampa in anteprima durante l'evento in programma di Alice nella città, nella cornice più ampia della Festa del Cinema di Roma 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Professore, la quarta stagione si farà! L'annuncio ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2025